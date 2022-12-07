Талышинская из «Непары» ответила на обвинения Шоуа в алкоголизме

С момента распада группы «Непара» прошло три года, а бывшие коллеги Виктория Талышинская и Александра Шоуа до сих пор находятся в натянутых отношениях. Александр обвиняет Викторию в алкоголизме. На эти слова певица, которая на протяжении двух десятков лет трудилась в паре с Шоуа, реагировала весьма болезненно.

Уход из группы Талышинской дался нелегко. Поклонники дуэта гадали: этот тандем творческий или любовный? После распада группы Александр занялся сольным проектом. Но он ушел из коллектива не просто так. Наряду с этим певец подпортил репутацию своей коллеге, рассказывая о том, что Виктория не так пела, не такой костюм надела, не смогла быстро похудеть после родов и даже являлась в нетрезвом виде на концерты и репетиции. На эти обвинения Виктория ответила лаконично, заявив, что в запой она не уходит.

Последней каплей стал тот факт, что Шоуа обвинил Талышинскую в интригах:

«Нельзя за моей спиной покупать мои песни у нашего же продюсера и пытаться вовлечь его в авантюру», — заявил артист.

В свою очередь певица подчеркнула, что песни не покупала, а в группу вложила всю душу и деньги. Виктория надеется, что наступит время, когда «Непара» будет радовать поклонников хитами, а не шокировать скандалами.

По словам певицы, она уже привыкла к нелицеприятным новостям о себе и научилась слушать выпады Александра без эмоций. Сейчас Виктория занята личной жизнью и у нее есть, о ком думать и заботиться. Певица замужем и у нее растет дочь. Кроме того, Виктория занята проектом «2 ОКеана», и сейчас она старается успеть все и сразу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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