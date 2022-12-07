Асмус обвинила экс-супруга Гарика Харламова в запрете на выезд из общего дома

Актриса Кристина Асмус обратилась к бывшему мужу Гарику Харламову через сосцсети.

Сделала она это после того, как комик заявил, что оставил Асмус после развода «обплеванный» и «обоссанный» дом. Мужчина даже не постыдился на весь мир рассказать, как это произошло.

«Уважаемый Игорь Юрьевич, у вас прекрасное чувство юмора, это бесспорно. Хорошо бы еще овладеть чувством такта и честностью», — написала Асмус.

Она добавила, что в реальности ничего ни ей, ни общему ребенку бывший муж после развода не оставил: ни дома, ни денег.

Асмус добавила, что Харламов, судя по всему, до сих пор злится на нее, поэтому он публично ее унижает. Тем не менее, она предложила супругу не оставаться в стороне от жизни дочери Насти и помочь ей обзавестись жильем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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