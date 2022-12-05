Андрей Губин назвал постановкой драку певца Григория Лепса с посетителем ресторана

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Драку Григория Лепса с соотечественником Андрей Губин считает рекламным ходом артиста. Об этом сообщает издание Woman.ru.
Последние дни ознаменовались скандальными событиями из жизни известного российского певца Григория Лепса. Любимец публики на днях завершил концерт в честь собственного юбилея швырянием микрофона на сцену. А вскоре новостные сайты облетели сообщения о драке артиста с посетителем бара, после этого последовали и видео с места событий.
Как позже стало известно, в баре Лепс требовал играть с ним в нарды на 10 тысяч долларов, однако его оппонент отказался, за что и последовала месть певца: вызвав «обидчика» на улицу, Лепс в драке сломал ему нос.
В полиции открыли по этому факту уголовное производство, артисту грозит немалое взыскание на лечение пострадавшего и компенсацию морального вреда.
Многие коллеги по цеху оправдывают скандальную звезду усталостью и сдавшими нервами, многие его осуждают за неуравновешенность. У Андрея Губина на счет поведения Григория Лепса собственная версия.
По его мнению, драка была не что иное, как постановка.
«Я с 15 лет в шоу-бизнесе, поверьте мне, эта драка была затеяна не просто так. Мне кажется нужно заглянуть в афишу Лепса, и тогда будет очевидный ответ, с чего вдруг произошла потасовка... Мне кажется, все неспроста», — уверен Губин.
Он обосновывает свое мнение солидным возрастом певца, которому, как и любому его коллеге, важна внешность — его рабочий инструмент — всегда иметь на высоте.
«Если в начале следующего года в афише значатся его сольные концерты, то эта драка может быть прогревом перед выступлением. Такой вот своеобразный пиар. И он дает отличные результаты.. Пиар-кампания отлично работает, интерес подогрели», — предположил певец.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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