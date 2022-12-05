Андрей Губин назвал постановкой драку певца Григория Лепса с посетителем ресторана

Сегодня, 20:24

0

Image 16+
Андрей Губин назвал постановкой драку певца Григория Лепса с посетителем ресторана
Фото из открытых источников

Драку Григория Лепса с соотечественником Андрей Губин считает рекламным ходом артиста. Об этом сообщает издание Woman.ru.

Последние дни ознаменовались скандальными событиями из жизни известного российского певца Григория Лепса. Любимец публики на днях завершил концерт в честь собственного юбилея швырянием микрофона на сцену. А вскоре новостные сайты облетели сообщения о драке артиста с посетителем бара, после этого последовали и видео с места событий.

Как позже стало известно, в баре Лепс требовал играть с ним в нарды на 10 тысяч долларов, однако его оппонент отказался, за что и последовала месть певца: вызвав «обидчика» на улицу, Лепс в драке сломал ему нос.

В полиции открыли по этому факту уголовное производство, артисту грозит немалое взыскание на лечение пострадавшего и компенсацию морального вреда.

Многие коллеги по цеху оправдывают скандальную звезду усталостью и сдавшими нервами, многие его осуждают за неуравновешенность. У Андрея Губина на счет поведения Григория Лепса собственная версия.

По его мнению, драка была не что иное, как постановка.

«Я с 15 лет в шоу-бизнесе, поверьте мне, эта драка была затеяна не просто так. Мне кажется нужно заглянуть в афишу Лепса, и тогда будет очевидный ответ, с чего вдруг произошла потасовка... Мне кажется, все неспроста», — уверен Губин.

Он обосновывает свое мнение солидным возрастом певца, которому, как и любому его коллеге, важна внешность — его рабочий инструмент — всегда иметь на высоте.

«Если в начале следующего года в афише значатся его сольные концерты, то эта драка может быть прогревом перед выступлением. Такой вот своеобразный пиар. И он дает отличные результаты.. Пиар-кампания отлично работает, интерес подогрели», — предположил певец.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Андрей Губин назвал постановкой драку певца Григория Лепса с посетителем ресторана

Сегодня, 20:24

Лазарев назвал себя простым русским мужиком после матерных слов речи на сцене

Сегодня, 17:29

Блогер Алена Жигалова раскритиковала интервью Ксении Собчак с рэпером Schokk

Вчера, 17:29

Журналистка Алена Жигалова рассказала, как российская певица Катя Лель получила письмо от инопланетян

Вчера, 15:49

Певица Лайма Вайкуле высказалась о знаменитостях, которые критикуют уехавшую в Израиль Пугачеву

5-12-2022, 09:14

Шоумен Дмитрий Нагиев открестился от внуков: «Не хочу, чтоб меня Кирилл проклял»

4-12-2022, 13:19

Семья российского актёра Михаила Ефремова осталась без денег: «Как же отец их всех подставил!»

4-12-2022, 12:29

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о нежелании внуков общаться с ней

4-12-2022, 11:34

Певец Владимир Левкин рассказал, чем закончился его конфликт с Бари Алибасовым

3-12-2022, 21:19

Лена Миро рассказала, кто займет место Пугачевой на эстраде

2-12-2022, 17:34

Волочкова спровоцировала конфликт с женой бывшего мужа Еленой Николаевой

2-12-2022, 14:59

У музыкального исполнителя Алексея Свика и Ксении Ткачевой родился ребенок

2-12-2022, 13:34

Рустам Солнцев назвал Константина Богомолова «мерзким лгуном»

2-12-2022, 11:29

Певец Киркоров заявил, что не боится текущей ситуации в мире

30-11-2022, 13:04

E1.RU: Родные мобилизованных уральцев подали заявления в военную прокуратуру

29-11-2022, 10:44

Телеведущая Дана Борисова рассказала СМИ, что ее бывший возлюбленный скрывает свои доходы

28-11-2022, 12:49

Фронтмен Little Big Илья Прусикин заявил, что восхищается примадонной Аллой Пугачевой

28-11-2022, 11:39

Константин Купервейс рассказал о характере актрисы Людмилы Гурченко

27-11-2022, 19:54

Солист группы Little Big Илья Прусикин признался, что остался без денег после эмиграции в США

27-11-2022, 18:34

Телеведущая из Красноярска Юлия Чупрова уехала в Грузию вслед за мужем

27-11-2022, 10:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

24-летний омич потерял в СВО ВС из РФ на Украине семерых друзей и чуть не погиб сам

24-летний омич потерял в СВО ВС из РФ на Украине семерых друзей и чуть не погиб сам

Сегодня, 09:14

0

О своем участии в «военной спецоперации» рассказал 24-летний Александр Найверт. Он присутствовал на открытии клуба...

Подробнее
В Нижнем Тагиле состоялось прощание с погибшим в ходе СВО на Украине контрактником

В Нижнем Тагиле состоялось прощание с погибшим в ходе СВО на Украине контрактником

5-12-2022, 16:44

0

35-летний Михаил Артюгин из Нижнего Тагила погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом сообщили...

Подробнее
На Урале простятся с заводчанином, погибшим в ходе СВО на территории Украины

На Урале простятся с заводчанином, погибшим в ходе СВО на территории Украины

5-12-2022, 09:14

0

В ходе «военной спецоперации» на территории Украины погиб мобилизованный Алексей Мальцев. Мужчина пошел служить 28...

Подробнее
Засыпанные снегом велодорожки в Петербурге остались без внимания коммунальщиков

Засыпанные снегом велодорожки в Петербурге остались без внимания коммунальщиков

Вчера, 17:23

0

В Петербурге рассказали о судьбе велодорожки, которую «с помпой» открыли чиновники из команды губернатора Александра...

Подробнее
Неудовлетворительная работа коммунальщиков превратила дороги Петербурга в месиво грязи и снега

Неудовлетворительная работа коммунальщиков превратила дороги Петербурга в месиво грязи и снега

Сегодня, 14:04

0

Коммунальные службы города оказались не готовы к снежному коллапсу в Санкт-Петербурге. Жители города жалуются на...

Подробнее
В Новосибирской области похоронили погибшего на фронте мобилизованного Николая Семенца

В Новосибирской области похоронили погибшего на фронте мобилизованного Николая Семенца

Вчера, 09:29

0

В Новосибирской области похоронили погибшего на фронте мобилизованного Николая Семенца. Об этом сообщила администрация...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«СП»: США заменят РСЗО HIMARS на точных «авиаведьм» GBU-39/В

«СП»: США заменят РСЗО HIMARS на точных «авиаведьм» GBU-39/В

4-12-2022, 20:59

0

США изучают варианты поставок новых видов вооружения Украине. Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Тим...

Подробнее
РВ: На Украине объявлена воздушная тревога, ожидается массированный удар ВС из РФ

РВ: На Украине объявлена воздушная тревога, ожидается массированный удар ВС из РФ

5-12-2022, 16:09

0

Россия 5 декабря снова наносит массированный ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщает «Русская Весна»,...

Подробнее
Депутат Госдумы рассказал, за что мобилизованных с Урала обвинили в дезертирстве

Депутат Госдумы рассказал, за что мобилизованных с Урала обвинили в дезертирстве

5-12-2022, 12:19

0

Скандал с мобилизованными из Урала набирает обороты и ситуацию уже прокомментировал Свердловский депутат Госдумы Максим...

Подробнее
Postimees сообщил о тайном соглашении между США и Китаем по РФ

Postimees сообщил о тайном соглашении между США и Китаем по РФ

5-12-2022, 20:04

0

В СМИ Эстонии сообщается о тайном договоре США и Китая. Об этом пишет издание URA.RU. В частности, в эстонской газете...

Подробнее