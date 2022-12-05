Лазарев назвал себя простым русским мужиком после матерных слов речи на сцене

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Ведущими песенного фестиваля «Песня года» стали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. В ходе съемок новогоднего шоу в какой-то момент Лазарев неожиданно для многих нецензурно выразился в микрофон. Кудрявцева поспешила объяснить этот казус тем, что соведущий просто устал от изматывающих четырехчасовых съемок, поэтому несколько раз не смог выговорить нужную фразу, после чего без стеснения выругался в микрофон. Но сам Лазарев выдвинул свою версию случившегося.
«Да, я – простой русский мужик», — заявил он.
В целом съемки проходили довольно весело. Ведущие много шутили, приводя зал в восторг. Кудрявцева призналась, что ее не смущает разница в возрасте между партнерами. Лазарев ее спросил, какое количество месяцев она имеет в виду.
В этом году музыкальный фестиваль прошел без Софии Ротару, Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева и других звезд, которые покинули Россию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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