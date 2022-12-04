Блогер Алена Жигалова раскритиковала интервью Ксении Собчак с рэпером Schokk

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Журналистка и блогер Алена Жигалова снова раскритиковала Ксению Собчак в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит». Светская львица во время интервью с рэпером Schokk сообщила, что деньги за какую-либо информацию может заплатить только Жигалова.
Алена Жигалова недавно опубликовала новый выпуск авторской программы на YouTube. Журналистка в эфире шоу возмутилась интервью Ксении Собчак с рэпером Schokk. В ходе диалога певец попросил от телеведущей 3 миллиона рублей за конкретную информацию о музыканте Oxxxymiron. Ксения Собчак заявила, что ему нужно обратиться к Алене Жигаловой, поскольку она готова платить за любую информацию.
Журналистка осталась недовольна заявлением ведущей. Как утверждает Алена Жигалова, это ей необходимо перечислить несколько миллионов рублей, чтобы она для начала выяснила, кто такой рэпер Schokk. Журналистка выразила сомнения, что выпуск с рэпером наберет достаточное количество просмотров.
Также блогер обратилась к Ксении Собчак по поводу уголовного дела. Алена Жигалова поинтересовалась у коллеги по цеху, когда ей предстоит отправиться в московский суд, чтобы поучаствовать в допросе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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