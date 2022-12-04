Журналистка Алена Жигалова рассказала, как российская певица Катя Лель получила письмо от инопланетян

Популярная в Российской Федерации журналистка Алёна Жигалова в эфира своего шоу на YouTube-канале Super раскрыла неожиданные подробности происшествия с отечественной исполнительницей музыкальных композиций Катей Лель. Как оказалось, известная певица ранее получала письмо от инопланетян. Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной онлайн-портал CT News.

Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что указанное письмо звезде нулевых писало не НЛО, а некая пиарщица одноимённой музыкальной группы. До этого она связывалась с журналисткой и спрашивала, как можно обрести известность и популярность, чтобы попасть к ней на шоу. Тогда Жигалова посоветовала ей сделать что-то громкое и хайпануть. Группа решила таким путём получить совместную песню с Лель. Однако певица так и не ответила молодым музыкантам.

Ранее репортеры портала CT News писали, что Жигалова случайно рассказала секрет Иосифа Пригожина из детства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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