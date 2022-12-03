Певица Лайма Вайкуле высказалась о знаменитостях, которые критикуют уехавшую в Израиль Пугачеву

Екатеринбуржец объяснил, почему похитил дочь у жены: «Все началось после военной спецоперации»
История жителя Урала и его жены из Молдавии получила развитие и теперь свое видение ситуации озвучил журналистам уже...Подробнее
После всех многочисленных слухов, домыслов и сплетен о том, что у нее сильно прогрессирует тяжелая и неизлечимая болезнь, популярная в Российской Федерации прибалтийская исполнительница музыкальных композиций Лайма Вайкуле снова появилась на связи со своими фанатами, подписчиками и поклонниками. Певица представила интервью Анне Монгайт (признана иноагент, журналистке и телеведущей, креативному продюсеру телеканала «Дождь». Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной онлайн портал CT News.
Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что беседуя с репортером издания, Вайкуле высказалась о том, какого лично она придерживается мнения о всех отечественных знаменитостях, которые критикуют Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву, переехавшую в настоящее время на постоянное место жительства в государство Израиль.
«В настоящее время какие-то непонятные однодневки в России спрашивают: «Кто такая Алла?». Эти люди не имеют никакого права такое говорить. Алла всю жизнь прожила на сцене. Она себя отдала этому народу и получила плевок, но не всех, а маленькой, злой, глупой массы», — считает звезда эстрады.
Певица также отметила, что Алла Пугачева очень многое сделала для России. Примадонна многое пережила раньше, и сейчас она непременно справится с критикой и оскорблениями. Наступит период, когда эти же люди будут улыбаться и подлизываться ей снова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
История жителя Урала и его жены из Молдавии получила развитие и теперь свое видение ситуации озвучил журналистам уже...Подробнее
В Сысерти похоронили мобилизованного Александра Старкова. У погибшего остались жена и сын, рассказал глава Сысерти...Подробнее
Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов на страницах своего личного...Подробнее
Политолог Сергиенко проанализировал международную ситуацию на фоне телефонных переговоров руководителя правительства...Подробнее
Белгородская область продолжает работать над возвращением пленных. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков...Подробнее
Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал возможности нового американского бомбардировщика В-21. Он отметил,...Подробнее
Россия не оставит без ответа вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом пишет издание для военачальников «Военная...Подробнее
Представитель Российской Федерации в международных организациях в Вене Ульянов в своем канале в интернете задался...Подробнее
В ходе «военной спецоперации» на территории Украины погиб мобилизованный Алексей Мальцев. Мужчина пошел служить 28...Подробнее
Российский предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на вопрос редакции ИА REX, прокомментировал информацию о том, что...Подробнее
Комментировать