Певица Лайма Вайкуле высказалась о знаменитостях, которые критикуют уехавшую в Израиль Пугачеву

После всех многочисленных слухов, домыслов и сплетен о том, что у нее сильно прогрессирует тяжелая и неизлечимая болезнь, популярная в Российской Федерации прибалтийская исполнительница музыкальных композиций Лайма Вайкуле снова появилась на связи со своими фанатами, подписчиками и поклонниками. Певица представила интервью Анне Монгайт (признана иноагент, журналистке и телеведущей, креативному продюсеру телеканала «Дождь». Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной онлайн портал CT News.

Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что беседуя с репортером издания, Вайкуле высказалась о том, какого лично она придерживается мнения о всех отечественных знаменитостях, которые критикуют Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву, переехавшую в настоящее время на постоянное место жительства в государство Израиль.

«В настоящее время какие-то непонятные однодневки в России спрашивают: «Кто такая Алла?». Эти люди не имеют никакого права такое говорить. Алла всю жизнь прожила на сцене. Она себя отдала этому народу и получила плевок, но не всех, а маленькой, злой, глупой массы», — считает звезда эстрады.

Певица также отметила, что Алла Пугачева очень многое сделала для России. Примадонна многое пережила раньше, и сейчас она непременно справится с критикой и оскорблениями. Наступит период, когда эти же люди будут улыбаться и подлизываться ей снова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700