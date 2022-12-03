Певица Лайма Вайкуле высказалась о знаменитостях, которые критикуют уехавшую в Израиль Пугачеву

Сегодня, 09:14

0

Image 16+
Певица Лайма Вайкуле высказалась о знаменитостях, которые критикуют уехавшую в Израиль Пугачеву
Фото из открытых источников

После всех многочисленных слухов, домыслов и сплетен о том, что у нее сильно прогрессирует тяжелая и неизлечимая болезнь, популярная в Российской Федерации прибалтийская исполнительница музыкальных композиций Лайма Вайкуле снова появилась на связи со своими фанатами, подписчиками и поклонниками. Певица представила интервью Анне Монгайт (признана иноагент, журналистке и телеведущей, креативному продюсеру телеканала «Дождь». Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной онлайн портал CT News. 

Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что беседуя с репортером издания, Вайкуле высказалась о том, какого лично она придерживается мнения о всех отечественных знаменитостях, которые критикуют Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву, переехавшую в настоящее время на постоянное место жительства в государство Израиль. 

«В настоящее время какие-то непонятные однодневки в России спрашивают: «Кто такая Алла?». Эти люди не имеют никакого права такое говорить. Алла всю жизнь прожила на сцене. Она себя отдала этому народу и получила плевок, но не всех, а маленькой, злой, глупой массы», — считает звезда эстрады.

Певица также отметила, что Алла Пугачева очень многое сделала для России. Примадонна многое пережила раньше, и сейчас она непременно справится с критикой и оскорблениями. Наступит период, когда эти же люди будут улыбаться и подлизываться ей снова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Певица Лайма Вайкуле высказалась о знаменитостях, которые критикуют уехавшую в Израиль Пугачеву

Сегодня, 09:14

Шоумен Дмитрий Нагиев открестился от внуков: «Не хочу, чтоб меня Кирилл проклял»

Вчера, 13:19

Семья российского актёра Михаила Ефремова осталась без денег: «Как же отец их всех подставил!»

Вчера, 12:29

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о нежелании внуков общаться с ней

Вчера, 11:34

Певец Владимир Левкин рассказал, чем закончился его конфликт с Бари Алибасовым

3-12-2022, 21:19

Лена Миро рассказала, кто займет место Пугачевой на эстраде

2-12-2022, 17:34

Волочкова спровоцировала конфликт с женой бывшего мужа Еленой Николаевой

2-12-2022, 14:59

У музыкального исполнителя Алексея Свика и Ксении Ткачевой родился ребенок

2-12-2022, 13:34

Рустам Солнцев назвал Константина Богомолова «мерзким лгуном»

2-12-2022, 11:29

Певец Киркоров заявил, что не боится текущей ситуации в мире

30-11-2022, 13:04

E1.RU: Родные мобилизованных уральцев подали заявления в военную прокуратуру

29-11-2022, 10:44

Телеведущая Дана Борисова рассказала СМИ, что ее бывший возлюбленный скрывает свои доходы

28-11-2022, 12:49

Фронтмен Little Big Илья Прусикин заявил, что восхищается примадонной Аллой Пугачевой

28-11-2022, 11:39

Константин Купервейс рассказал о характере актрисы Людмилы Гурченко

27-11-2022, 19:54

Солист группы Little Big Илья Прусикин признался, что остался без денег после эмиграции в США

27-11-2022, 18:34

Телеведущая из Красноярска Юлия Чупрова уехала в Грузию вслед за мужем

27-11-2022, 10:59

49-летний российский актер Денис Матросов признался, что все любимые женщины сами уходили от него

26-11-2022, 11:04

Певец Денис Майданов дал комментарии по поводу известных артистов, покинувших Россию

26-11-2022, 09:39

Суд отклонил иск Макаревича

25-11-2022, 13:29

Певице Наталье Ветлицкой грозит уголовная ответственность за публикации на тему СВО

25-11-2022, 11:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Екатеринбуржец объяснил, почему похитил дочь у жены: «Все началось после военной спецоперации»

Екатеринбуржец объяснил, почему похитил дочь у жены: «Все началось после военной спецоперации»

Вчера, 09:09

0

История жителя Урала и его жены из Молдавии получила развитие и теперь свое видение ситуации озвучил журналистам уже...

Подробнее
В Сысерти простятся с мобилизованным Старковым, погибшим в ходе СВО ВС из России

В Сысерти простятся с мобилизованным Старковым, погибшим в ходе СВО ВС из России

3-12-2022, 13:39

0

В Сысерти похоронили мобилизованного Александра Старкова. У погибшего остались жена и сын, рассказал глава Сысерти...

Подробнее
Безсонов призвал генералов ВС из России прислушиваться к критике от подчинённых

Безсонов призвал генералов ВС из России прислушиваться к критике от подчинённых

2-12-2022, 18:44

0

Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов на страницах своего личного...

Подробнее
Политолог выразил мнение о ситуации в ЕС

Политолог выразил мнение о ситуации в ЕС

3-12-2022, 11:39

0

Политолог Сергиенко проанализировал международную ситуацию на фоне телефонных переговоров руководителя правительства...

Подробнее
Гладков рассказал, что власти ежедневно работают над возвращением пленных

Гладков рассказал, что власти ежедневно работают над возвращением пленных

3-12-2022, 17:19

0

Белгородская область продолжает работать над возвращением пленных. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков...

Подробнее
«ВЗГЛЯД»: Сивков оценил новый бомбардировщик ВВС США В-21

«ВЗГЛЯД»: Сивков оценил новый бомбардировщик ВВС США В-21

3-12-2022, 10:49

0

Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал возможности нового американского бомбардировщика В-21. Он отметил,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

МО РФ: РФ запланирует удары по Швеции и Финляндии после их вступления в НАТО

МО РФ: РФ запланирует удары по Швеции и Финляндии после их вступления в НАТО

3-12-2022, 12:44

0

Россия не оставит без ответа вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом пишет издание для военачальников «Военная...

Подробнее
Эксперт высказал мнение об отношениях между Россией, Ираном и Китаем

Эксперт высказал мнение об отношениях между Россией, Ираном и Китаем

3-12-2022, 18:39

0

Представитель Российской Федерации в международных организациях в Вене Ульянов в своем канале в интернете задался...

Подробнее
На Урале простятся с заводчанином, погибшим в ходе СВО на территории Украины

На Урале простятся с заводчанином, погибшим в ходе СВО на территории Украины

Сегодня, 09:14

0

В ходе «военной спецоперации» на территории Украины погиб мобилизованный Алексей Мальцев. Мужчина пошел служить 28...

Подробнее
«Его вряд ли бы приняли»: Пригожин назвал абсолютно бесполезной поездку Рогозина в зону СВО

«Его вряд ли бы приняли»: Пригожин назвал абсолютно бесполезной поездку Рогозина в зону СВО

3-12-2022, 16:00

0

Российский предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на вопрос редакции ИА REX, прокомментировал информацию о том, что...

Подробнее