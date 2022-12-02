Шоумен Дмитрий Нагиев открестился от внуков: «Не хочу, чтоб меня Кирилл проклял»

Сегодня, 13:19

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Шоумен Дмитрий Нагиев открестился от внуков: «Не хочу, чтоб меня Кирилл проклял»
Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев соблюдает режим закрытости собственной частной жизни. Семья артиста для посторонних глаз является тайной за семью печатями. Никаких откровений журналисты никогда не слышали от знаменитого 55-летнего шоумена. Прошло несколько месяцев с того момента, когда Дмитрий случайно сболтнул в разговоре, что стал дедом. И теперь всячески открещивается от своего нового статуса. 

Яркий, талантливый телевизионный ведущий держит в строжайшей тайне информацию о том, есть ли у него семейные, любовные отношения, как он предпочитает проводить свое свободное от работы время. Уже почти год, как актер перестал совсем выходить на связь. Сейчас Нагиев в творческом отпуске, который взял на телевидении и в театре. Дмитрий также игнорирует все светские рауты. Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной онлайн портал StarHit.ru. 

Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что звезда сериала «Кухня» недавно заявил о своих творческих планах: 

«Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ».

И вдруг, накануне артист все-таки появился на людях. Естественно, Дмитрий мгновенно оказался в окружении фото- и телекамер. Градом посыпались пытливые заковыристые вопросы представителей прессы. Все россияне готовятся к Новому году и Рождеству. Что выбрал новоиспеченный знаменитый дедушка своим внукам на подарки под елочку. 

«Каким внукам? Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Отстань! Чтоб меня еще Кирилл проклял?» — резко ответил Дмитрий репортеру программы «Ты не поверишь!» на НТВ. 

Необходимо заметить, сын Нагиева Кирилл пошел по стопам отца. Молодой человек также снимается в кино. Нагиев-младший женат на Юлии Мельниковой. Девушка не имеет отношения к шоу-бизнесу, и личной жизнью предпочитает не делиться на просторах Сети. В свое время парня приглашали в различные популярные проекты и даже в шоу «Холостяк». Но Кирилл на все отвечал категоричным отказом. 

«Я не хочу ширпотребством заниматься ни в кино, ни в литературе — ни в чем. Я это для себя делаю, не ради хайпа. Отказался от всех сезонов «Холостяка». Каждый раз они первому звонят мне, но я не хочу. Эти «Звезды на льду», «Звезды в аду»… Не хочу сидеть на этих передачах, быть связанным как-то с телевизором. Ни разу в жизни не снимался с отцом. Я никогда не хотел, чтобы кто-то даже подумал, что меня протежируют или я зажравшийся. Нет, я вырос в Купчино, как и все», — говорит звездный сын Дмитрия Нагиева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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