Семья российского актёра Михаила Ефремова осталась без денег: «Как же отец их всех подставил!»

Сегодня, 12:29

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Семья российского актёра Михаила Ефремова осталась без денег: «Как же отец их всех подставил!»
Фото из открытых источников

С момента ужасного ДТП, совершенного артистом Михаилом Ефремовым, когда погиб водитель встречной машины, прошло уже свыше двух лет. Актер был виновником той аварии. Он сел за руль автомобиля после приема большой дозы алкоголя. Михаил был таким пьяным, что уснул за рулем, его машина выехала на полосу встречного движения и на полном ходу врезалась во встречный фургон, напоминает портал 7Дней.ру. 

Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что водитель скончался в больнице, а Михаилу Ефремову присудили 8 лет колонии. Артист сейчас отбывает наказание, а его семья сразу попала в тяжелое финансовое положение. 18-летняя дочь Михаила Вера, рожденная от актрисы и певицы Софьи Кругликовой, с которой он живет сейчас, вынуждена работать, поскольку девушке нечем оплачивать своё обучение в вузе. 

Вера разместила объявления о том, что предлагает услуги репетитора по подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку. Она написала обращение ко всем неравнодушным людям. Дочь Ефремова слезно просит людей распространить её предложение на своих страницах в соцсетях. 

«Всем, кто ищет репетитора по английскому для себя, детей, родственников или знакомых — я помогу в подготовке и обучении. Готовлю учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, обучаю разговорному английскому языку, либо просто повышаю успеваемость. Научу с нуля, или расширю знания с уже имеющегося уровня»,— написала Вера Ефремова в личном блоге. 

Обращение девушки вызвало неоднозначную реакцию у пользователей интернета. 

«В таком возрасте учиться надо», «Чем ей еще заниматься, если папаша — зэк», «В семье, видать, денег вообще не водится», «Как же отец их всех подставил», — высказались люди.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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