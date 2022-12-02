Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о нежелании внуков общаться с ней

Администрация Челябинской области прокомментировала гибель многодетного военнослужащего
14 ноября на территории Украины погиб 33-летний многодетный отец из Магнитогорска Егор Масев, который 28 сентября был...Подробнее
84-летняя актриса театра и кино Лидия Федосеева-Шукшина призналась в том, что внуки не желают с ней общаться. У Народной артистки РСФСР не сложились отношения с Василием, сыном Ольги Шукшиной, и Анной, дочерью Марии Шукшиной. Лидия очень любит своих внуков, но она редко с ними видится. Актриса уверена, что они тоже любят ее, однако у них просто нет времени на встречи с ней. Вместе с тем Лидия Николаевна призналась, что мало времени уделяла внукам, когда те были маленькими. Она считает, что в этом кроется причина того, что повзрослевшие Вася и Аня не уделяют ей внимания.
Василию знаменитая бабушка подарила квартиру на улице Бочкова, где жил его прадед, известный актер и писатель Василий Макарович Шукшин. Что касается Анны, то несколько лет назад она судилась с Лидией Николаевной из-за квартиры в Санкт-Петербурге. Родственники также не могли поделить недвижимость в Финляндии.
«Я, конечно, все, что есть раздарила своим детям. Сейчас все возвращается ко мне. Правда, не так легко это. Не без слез, не без страданий. Квартира в Финляндии была на Аню записана. Я стала у Ани спрашивать: «Отдай мне эту квартиру обратно, перепиши ее на меня». У меня с ней были такие некрасивые сцены, скандальные, вплоть до суда. В итоге все получилось. Я теперь хозяйка квартиры», — откровенно рассказала артистка.
Семейные скандалы не могли не сказаться на отношениях между родственниками. Федосеева-Шукшина не оправдывается, она считает себя плохой бабушкой, так как в свое время не позаботилась о том, чтобы больше времени уделять внукам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
14 ноября на территории Украины погиб 33-летний многодетный отец из Магнитогорска Егор Масев, который 28 сентября был...Подробнее
История жителя Урала и его жены из Молдавии получила развитие и теперь свое видение ситуации озвучил журналистам уже...Подробнее
Екатерина Полосаева смогла добиться возвращения с фронта мобилизованного мужа. Екатерина и Денис воспитывают троих...Подробнее
В Сысерти похоронили мобилизованного Александра Старкова. У погибшего остались жена и сын, рассказал глава Сысерти...Подробнее
В Екатеринбурге свою пятилетнюю дочь хочет найти и забрать у ее отца Наталья Постаногова. Женщина рассказала, что летом...Подробнее
Сотрудники облвоенкомата Самарской области накануне рассказали важные сведения для родственников резервистов,...Подробнее
В связи со спецоперацией у занимающегося правозащитной деятельностью комитета солдатских матерей, который помогает...Подробнее
Как изменились цены на продукты в Перми после начала «военной спецоперации» рассказало издание 59.RU. Аналитики издания...Подробнее
Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов на страницах своего личного...Подробнее
На следующей неделе в США в университете Мэриленда запланирована работа совместного американо-европейского совета по...Подробнее
Комментировать