Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о нежелании внуков общаться с ней

84-летняя актриса театра и кино Лидия Федосеева-Шукшина призналась в том, что внуки не желают с ней общаться. У Народной артистки РСФСР не сложились отношения с Василием, сыном Ольги Шукшиной, и Анной, дочерью Марии Шукшиной. Лидия очень любит своих внуков, но она редко с ними видится. Актриса уверена, что они тоже любят ее, однако у них просто нет времени на встречи с ней. Вместе с тем Лидия Николаевна призналась, что мало времени уделяла внукам, когда те были маленькими. Она считает, что в этом кроется причина того, что повзрослевшие Вася и Аня не уделяют ей внимания.

Василию знаменитая бабушка подарила квартиру на улице Бочкова, где жил его прадед, известный актер и писатель Василий Макарович Шукшин. Что касается Анны, то несколько лет назад она судилась с Лидией Николаевной из-за квартиры в Санкт-Петербурге. Родственники также не могли поделить недвижимость в Финляндии.

«Я, конечно, все, что есть раздарила своим детям. Сейчас все возвращается ко мне. Правда, не так легко это. Не без слез, не без страданий. Квартира в Финляндии была на Аню записана. Я стала у Ани спрашивать: «Отдай мне эту квартиру обратно, перепиши ее на меня». У меня с ней были такие некрасивые сцены, скандальные, вплоть до суда. В итоге все получилось. Я теперь хозяйка квартиры», — откровенно рассказала артистка.

Семейные скандалы не могли не сказаться на отношениях между родственниками. Федосеева-Шукшина не оправдывается, она считает себя плохой бабушкой, так как в свое время не позаботилась о том, чтобы больше времени уделять внукам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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