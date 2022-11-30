Лена Миро рассказала, кто займет место Пугачевой на эстраде

После того как Алла Пугачева покинула Россию, многие решили, что в Израиле она обосновалась надолго и больше не вернется на Родину. Певица уже давно не выходит на сцену. Сейчас она занимается воспитанием детей и проводит свободное время в свое удовольствие. Блогер Лена Миро, которая известна своими скандальными заявлениями, в ЖЖ высказала мнение о том, что место Примадонны остается вакантным и его может занять Любовь Успенская. Блогер обратила внимание на то, что Пугачева всегда с уважением относилась к королеве русского шансона и восхищалась ее творчеством.

Пока на эстраде думают над тем, кто станет новой Примадонной, Успенская решила сказать свое веское слово. В частности, певица заявила, что всегда хотела спеть с Аллой Борисовной дуэтом.

«Знаю, что Пугачева всегда восхищалась моим талантом. Она не стеснялась говорить, что в те моменты, когда ей было плохо и тяжело, она уезжала на машине, включала мои песни и приходила в себя. Алла лично говорила мне об этом неоднократно», - заявила Успенская.

Но, по мнению Миро, Пугачева не спешит с ней петь дуэтом.

«Она сказала, что ушла со сцены и никогда больше не вернется. Она хочет воспитывать детей, высаживать гортензии», — пишет блогер.

По мнению Миро, Успенская имеет неплохие шансы занять место Примадонны, несмотря на серьезную конкуренцию с Лолитой. Тем более что у Милявской появился новый мужчина и она им увлечена.

Блогер предположила, что Пугачева наверняка видит в Успенской преемницу.

«А чего - песни хорошие. Ругаться тоже умеет. Возраст, опять же, подходящий - не девочка уже», - написала Миро.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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