Волочкова спровоцировала конфликт с женой бывшего мужа Еленой Николаевой

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Популярная в Российской Федерации танцовщица Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин, известный юрист, доктор наук, бизнесмен и председатель престижных инвестиционных центров, в 2007 году сыграли пышную свадебную церемонию. Свадьба свадьбой, но молодые влюбленные так и не узаконили официально свои отношения. Когда прошло уже достаточно времени, балерина призналась в одном из своих интервью, что тогда свадьба была постановочной. Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной онлайн портал Woman.ru.
Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что в 2005 году у знаменитой пары родилась дочь Ариадна. Через три года, в 2008 году, супруги объявили о том, что они расстались. А буквально накануне в Москве завершилась премия «Событие года — 2022», однако, это торжественное мероприятие едва не закончилось грандиозным скандалом Анастасии Волочковой и Елены Николаевой.
Во время традиционного общения с журналистами различных изданий, бывшая и нынешняя супруги бизнесмена Игоря Вдовина случайно пересеклись. Женщины не были довольны такой встречей. Волочкова, недолго думая, сделала вид, что не видит Елену, и толкнула ее спиной. После этого каждая дама пошла своей дорогой, широко улыбаясь публике.
Война между женщинами продолжается уже не первый год, а причиной этому стала дочь Волочковой и Вдовина — Ариадна. Девочка приняла собственное решение жить с новой семьей отца и в настоящее время редко общается с матерью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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