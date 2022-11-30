Волочкова спровоцировала конфликт с женой бывшего мужа Еленой Николаевой

Популярная в Российской Федерации танцовщица Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин, известный юрист, доктор наук, бизнесмен и председатель престижных инвестиционных центров, в 2007 году сыграли пышную свадебную церемонию. Свадьба свадьбой, но молодые влюбленные так и не узаконили официально свои отношения. Когда прошло уже достаточно времени, балерина призналась в одном из своих интервью, что тогда свадьба была постановочной. Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной онлайн портал Woman.ru.

Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что в 2005 году у знаменитой пары родилась дочь Ариадна. Через три года, в 2008 году, супруги объявили о том, что они расстались. А буквально накануне в Москве завершилась премия «Событие года — 2022», однако, это торжественное мероприятие едва не закончилось грандиозным скандалом Анастасии Волочковой и Елены Николаевой.

Во время традиционного общения с журналистами различных изданий, бывшая и нынешняя супруги бизнесмена Игоря Вдовина случайно пересеклись. Женщины не были довольны такой встречей. Волочкова, недолго думая, сделала вид, что не видит Елену, и толкнула ее спиной. После этого каждая дама пошла своей дорогой, широко улыбаясь публике.

Война между женщинами продолжается уже не первый год, а причиной этому стала дочь Волочковой и Вдовина — Ариадна. Девочка приняла собственное решение жить с новой семьей отца и в настоящее время редко общается с матерью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700