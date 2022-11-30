У музыкального исполнителя Алексея Свика и Ксении Ткачевой родился ребенок

Вчера, в четверг, первого декабря 2022 года, популярный в Российской Федерации рэпер Лёша Свик и такой же популярный блогер Ксюша Ткачева стали самыми счастливыми родителями на всем земном шаре. Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной онлайн портал e1.ru.

Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что Алексей поделился с репортерами издания небольшим, но забавным диалогом со своей супругой из роддома. Молодой человек объяснил, что Ксения планировала «рожать уже сегодня». Однако, Алексей предложил девушке не рожать прямо сейчас, а подождать с этим делом до завтра:

«Через один день наступит очень хорошая дата», — поделился Свик с журналистами источника.

В результате этих переговоров малыш родился под вечер первого зимнего дня — первого декабря. Как принято в таких случаях, сделали первый снимок Ксении на койке в роддоме — на фото девушка держится за руку с Алексеем, а тот, в свою очередь, улыбается малышу.

Напоминаем, что Ксения Ткачева — популярный в стране блогер. Предложение исполнитель сделал возлюбленной в Петербурге, в период развода мостов. Певец также недавно признался, что у пары была идея устроить свадьбу в стиле Marvel и «Игры Престолов» — эти картины даже нашли отражение в некоторых деталях на реальной свадьбе Ксении и Алексея.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700