У музыкального исполнителя Алексея Свика и Ксении Ткачевой родился ребенок

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Вчера, в четверг, первого декабря 2022 года, популярный в Российской Федерации рэпер Лёша Свик и такой же популярный блогер Ксюша Ткачева стали самыми счастливыми родителями на всем земном шаре. Об этом своих пользователей проинформировал сетевой новостной онлайн портал e1.ru.
Журналисты издания сообщили своим читателям о том, что Алексей поделился с репортерами издания небольшим, но забавным диалогом со своей супругой из роддома. Молодой человек объяснил, что Ксения планировала «рожать уже сегодня». Однако, Алексей предложил девушке не рожать прямо сейчас, а подождать с этим делом до завтра:
«Через один день наступит очень хорошая дата», — поделился Свик с журналистами источника.
В результате этих переговоров малыш родился под вечер первого зимнего дня — первого декабря. Как принято в таких случаях, сделали первый снимок Ксении на койке в роддоме — на фото девушка держится за руку с Алексеем, а тот, в свою очередь, улыбается малышу.
Напоминаем, что Ксения Ткачева — популярный в стране блогер. Предложение исполнитель сделал возлюбленной в Петербурге, в период развода мостов. Певец также недавно признался, что у пары была идея устроить свадьбу в стиле Marvel и «Игры Престолов» — эти картины даже нашли отражение в некоторых деталях на реальной свадьбе Ксении и Алексея.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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