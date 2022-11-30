Рустам Солнцев назвал Константина Богомолова «мерзким лгуном»

Многие в России не доверяют режиссеру Константину Богомолову и его жене, телеведущей Ксении Собчак. Супругов постоянно подозревают в том, что они готовятся эмигрировать. В сети ходят слухи, что у них есть гражданство другой страны и, вообще, эта семья готовится к побегу.

Недавно в интервью Богомолов заявил, что не планирует отъезд из страны.

«Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на земле», — высказался режиссер.

Однако в искренности слов Богомолова усомнился блогер Рустам Солнцев. По его словам, у режиссера нет ни одной причины считать Россию лучшим местом на земле. Блогер сделал вывод, что Богомолов — мерзкий лгун.

«Я считаю, друзья мои, что Богомолов — мерзкий лгун. Он врет. Он так не думает», — заявил Солнцев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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