Телеведущая Дана Борисова рассказала СМИ, что ее бывший возлюбленный скрывает свои доходы

Дана Борисова призналась, что смогла добиться достойных выплат от бывшего гражданского мужа только с помощью обращения в суд. Российская телеведущая Дана Борисова является матерью единственной дочери Полины, которая появилась на свет в отношениях с бизнесменом Максимом Аксеновым. Когда девочке исполнилось четыре месяца, пара приняла решение расстаться. Изначально Борисова практически не получала выплат на ребенка от экс-избранника, но позже смогла добиться увеличения размера выплат до 60 тысяч рублей через суд.

«Он патологический жадина. Ему 42 года, но он всю жизнь проживает с мамой. Других детей у него нет, и он никогда не был женат, в том числе и на мне», — заявила артистка.

Борисова подчеркнула, что Аксенов является состоятельным предпринимателем, но он специально вводил суд в заблуждение о размерах своих доходов, чтобы не повышать размер выплат. Так, большую часть своего имущества он оформил на маму. Как призналась знаменитость, она не хотела выходить на тропу войны с бывшим возлюбленным, но осознала, что мирным путём получить от него денег на содержание общей дочери ей не удастся.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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