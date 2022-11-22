Настоящий Михаил Задорнов: Россияне долго не знали о грехе юмориста

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Со сцены Михаил Задорнов всегда производил впечатление открытого и уверенного в себе мужчины, довольно холодного и рационального. И немногие поклонники догадывались, что в его личной жизни кипели настоящие страсти. Свою первую любовь Велту Калнберзину он встретил еще в школе. Они смогли пронести чувства до взрослого возраста и поженились в 1971 году.
Казалось, что пара живет душа в душу, хотя их брак несколько омрачало отсутствие наследников. Но в 1984 году у Задорнова завязался роман на стороне. Молодая девушка поджидала его за кулисами после одного из концертов. Она покорила его тем, что показала большой портфель, в котором хранились почти все его монологи. Устоять перед красавицей-фанаткой сатирик не смог.
Свою связь с Еленой Бомбиной Задорнов несколько лет скрывал от жены. До Велты доходили слухи о некой пассии супруга, но она предпочитала в них не верить. Сложнее стало, когда в 1990 году Бомбина родила дочку. Задорнов дал единственной наследнице свою фамилию и понял, что дальше лгать жене уже нельзя. Вскоре он оформил развод с Велтой и женился на Елене.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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