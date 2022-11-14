Актер Дмитрий Харатьян не намерен скрывать своего сына от мобилизации

Популярный российский актер Дмитрий Харатьян, звезда фильмов о гардемаринах, высказался о возможной мобилизации своего 24-летнего сына Ивана. В интервью Вячеславу Манучарову он заверил, что если призовут, то «отмазывать» его не будет, передает издание «Телепрограмма.Про».

«Сын не получил пока повестки из военкомата. Получит — пойдет. Дело даже не в папе — правильном государственнике, а в нем самом, — уверяет Дмитрий Харатьян. — Я своего сына хорошо знаю, мы с ним разговариваем и на эти темы. Если возникнет необходимость, пойдет. Я не собираюсь его отмазывать».

Артист еще раз подчеркнул, что у него и сына взгляды на сложившуюся ситуацию, а также на мобилизацию в России, совпадают.

Специальная военная операция на территории Украины продолжается восемь с половиной месяцев. С 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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