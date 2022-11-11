Россияне хотят видеть двойников артистов Пугачёвой и Сердючки на новогодних корпоративах

Вчера, 12:59

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Россияне хотят видеть двойников артистов Пугачёвой и Сердючки на новогодних корпоративах
Фото из открытых источников

Обеспеченные большими деньгами российские граждане в настоящее время лишены возможности заказать на свои новогодние корпоративы таких легендарных и популярных артистов, как Верка Сердючка или Алла Пугачева. Это сейчас невозможно из-за проведения специальной военной операции в Украине, и сложной политической ситуации в мире. Однако, как показывает практика, совсем недавно шоуменами был найден необычный выход из создавшегося положения. Об этом сообщили журналисты сетевого информационно-новостного онлайн издания CT News.

Известный отечественный продюсер Леонид Дзюник рассказал представителям СМИ о том, что сейчас, в канун новогодних и рождественских гуляний, набирают широкую популярность корпоративные заказы двойников тех артистов, которые недоступны для публичных концертов.

«Наиболее подходящие пародисты Пугачевой — мужчины, она это заявляла сама. Один из таких двойников даже получил одобрение самой Аллы Борисовны. Ну, и пародию на Верку Сердючку очень хорошо заказывают — а кому не хочется под ёлочкой поплясать под «Всё будет хорошо»? А из зала всё равно непонятно, сам Данилко там прыгает, или его пародия. Фонограмму включают — и погнали. Главное, чтобы шапка со звездой была», — отметил продюсер.

Ранее репортеры издания CT News писали о том, что Максим Галкин (признан в России иноагентом) только за один новогодний корпоратив заработает 100 тысяч евро.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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