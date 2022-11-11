Алексей Панин отрекся от соотечественников

E1.ru: Что 18-летний погибший военный в СВО из Екатеринбурга говорил родным
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Алексей Панин не хочет иметь ничего общего с россиянами. Такое заявление актер сделал после того, как он и его дочь Анна получили американскую визу. Так, Панин сказал, что он с украинцами — «один народ».
«Для меня лично, по моему восприятию, украинцы и я — это один народ. А вот большая часть россиян, моих, так называемых, соотечественников, для меня не один народ, и я не хочу иметь с этой большей частью народа ничего общего», — заявил эпатажный актер.
Панин также отметил, что при получении визы у него не возникло никаких проблем. Актер опроверг утверждение о том, что после начала спецоперации гражданам РФ стало сложнее получить визу в США. Скандальный артист также заявил, что не стоит верить российской бульварной прессе, которая его очерняет.
Напомним, что известный в России актер Алексей Панин уже несколько лет проживает в Испании, где у него есть недвижимость. Получив американскую визу, он заявил, что покидать навсегда Испанию не планирует, а лишь собирается путешествовать по Америке.
Ранее Панин жестко раскритиковал патриотически настроенных российских артистов, которые обещали отправиться на фронт, но до сих пор этого не сделали. Речь шла о Тимати, Родионе Газманове и Эдгарде Запашном.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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