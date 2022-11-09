Певец Филипп Киркоров объяснил, почему оскорбил заподозрившую его в краже журналистку

Сегодня, 15:14

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Певец Филипп Киркоров объяснил, почему оскорбил заподозрившую его в краже журналистку
Фото из открытых источников

Знаменитый артист, поп-король российской эстрады Филипп Киркоров признался в том, на каком основании он грубо ответил журналистке. Во время интервью представительница прессы спросила у певца о том, коллекционирует ли он что-нибудь, столь длительный период проводя в командировках и разъездах. Когда Филипп ответил, что да, коллекционирует ресторанные меню из тех заведений, где часто обедает, то его очень задело предположение журналистки о том, как в его коллекцию попадают меню из ресторанов. Об этом сообщили корреспонденты сетевого информационно-новостного онлайн-издания «Мир новостей».

Филипп Киркоров рассказал о том, что на протяжении многих лет он собирает коллекцию из меню ресторанов. Ему очень нравится подобное увлечение, поскольку часто в коллекцию попадают весьма интересные и креативные буклеты. Исполнитель акцентировал внимание на том, что прежде, чем взять себе очередное меню, он всегда спрашивает разрешение у персонала ресторана. Певец при этом отметил, что, услышав просьбу, официанты всегда рады подарить ему меню из их заведения.

«Я совершенно искренне начал разговаривать с журналисткой. И вдруг эта дура заявляет человеку, которому уже 55 лет: «Тырите меню?». Ну, я её и послал, Вы уже знаете, куда. В следующий раз она подумает, какой вопрос задать», — сказал Киркоров.

Певец выразил мнение, что нельзя разговаривать на языке «подворотни» с человеком, который по статусу выше тебя. Киркоров признался, что тоже позволяет себе бестактность, но он это делает, когда защищается.

«Иногда я защищаюсь слишком резко», — признался Киркоров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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