Примадонна российской эстрады Алла Пугачева прилетала на свою родную землю в конце августа. Певица пробыла в гостях у россиян не больше одного месяца. Прошли слухи о том, что супруга телеведущего и пародиста Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ) нанесла свой визит в Российскую Федерацию исключительно с двумя целями. Первая - забрать документы двойняшек Лизы и Гарри из Первой московской гимназии. Вторая - выставить на продажу свой жилой замок в деревне Грязь. Об этом сообщили корреспонденты сетевого информационно-новостного онлайн портала «Телепрограмма».

С высокой степенью вероятности, теперь дети Примадонны будут учиться в школе государства Израиль. Это и понятно, поскольку именно в этой стране обосновалось все именитое семейство артистов Галкиных-Пугачевых. Популярный российский певец и актер Никита Джигурда уверен в том, что артистка со своим супругом еще могут «переобуться в воздухе». Актер дал понять журналистам издания, что Алла Борисовна прекрасно понимает, что дома у них никто не отнимет, вся недвижимость, как и положено, останется при них.

Также Джигурда призывает общественность проявить милосердие к тем, кто все-таки решит вернуться обратно, не навешивая ярлыков. Кстати, сама Примадонна весьма едко высказалась в адрес своей аудитории, назвав всех хейтеров России «холопами и рабами».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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