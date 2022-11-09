Человек, подаривший букет, которым Филипп Киркоров ударил охранника, раскрыл подробности случившегося

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На концерте поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова произошел инцидент. Его подробностями поделился глава литературной части алматинского Русского театра имени Лермонтова Александр Гостев.
На своём последнем концерте российский артист Филипп Киркоров букетом избил охранника. Гостев сообщил, что невольно стал и виновником, и потерпевшим в данной ситуации. Как рассказал заведующий, охрана получила распоряжение не пускать зрителей и фанатов близко к сцене. После исполнения артистом песни «Снег» Гостев решил, как деятель искусства, подойти поближе к сцене и подарить Киркорову букет. Он помахал артисту, чтобы тот заметил его, после чего вручил ему букет.
Когда мужчина решил вернуться на своё место в концертном зале, его остановил охранник, который хотел «открутить ему голову». Гостев сообщил, что охрана прекрасно знает его в лицо, однако из-за плохого освещения, видимо, не узнала его. Тогда сам артист обратил внимание на происходящее. Он решил вмешаться в ситуацию, но сделал это слишком эмоционально. Сам Гостев не держит обиды на охранника, так как тот уже принёс ему свои извинения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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