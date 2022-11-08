Рудченко негативно высказался о выступлении Валерии за границей

Продюсер Павел Рудченко уверен, что российские зрители ничего не потеряют после отмены концертов певицы Валерии.

Ранее сама исполнительница хита «Потеряла сердце» сообщила, что не будет выступать в тяжелые для страны времена, однако после этого анонсировала концерт в Узбекистане. Комментируя новость о заграничном выступлении Валерии, Рудченко отметил, что среди репертуара артистки нет патриотических песен, которые бы могли поддержать народ, а значит, россияне ничего не потеряют.

«Получается, она ограничивает российского зрителя в угоду конъюнктуре сегодняшней. Видимо, боится запятнать свое имя, не прослыть праздным человеком во время сложной ситуации. Чтобы не уронить репутацию в своей стране, она работает на другую», — сказал продюсер.

Напомним, концерт Валерии состоится 15 декабря в Ташкенте. Об этом звезда сообщила в официальной группе социальной сети «ВКонтакте».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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