Рудченко негативно высказался о выступлении Валерии за границей

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил 5 условий для начала переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которые он записывает ежедневно с 24 февраля, рассказал, когда...Подробнее
Продюсер Павел Рудченко уверен, что российские зрители ничего не потеряют после отмены концертов певицы Валерии.
Ранее сама исполнительница хита «Потеряла сердце» сообщила, что не будет выступать в тяжелые для страны времена, однако после этого анонсировала концерт в Узбекистане. Комментируя новость о заграничном выступлении Валерии, Рудченко отметил, что среди репертуара артистки нет патриотических песен, которые бы могли поддержать народ, а значит, россияне ничего не потеряют.
«Получается, она ограничивает российского зрителя в угоду конъюнктуре сегодняшней. Видимо, боится запятнать свое имя, не прослыть праздным человеком во время сложной ситуации. Чтобы не уронить репутацию в своей стране, она работает на другую», — сказал продюсер.
Напомним, концерт Валерии состоится 15 декабря в Ташкенте. Об этом звезда сообщила в официальной группе социальной сети «ВКонтакте».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которые он записывает ежедневно с 24 февраля, рассказал, когда...Подробнее
Издание The Daily Telegraph сообщает, что американские и британские политические власти близки к окончательному...Подробнее
Как пережить морозы зимой в поле, рассказал мобилизованным инструктор по альпинизму и спасатель легендарного отряда...Подробнее
Депутат Госдумы Светлана Бессараб затронула тему ошибок, которые допускаются при начислении выплат мобилизованным...Подробнее
Итальянское правительство начинает усиливать меры по контролю за мигрантами, прибывающими в страну. Недавно было...Подробнее
По всей стране продолжают рассылать похоронки семьям мобилизованных, и в числе погибших 33-летний Павел Корчагин из...Подробнее
Авторы публикации в издании Euro Weekly News выразили мнение, что при определенном развитии событий, связанных с...Подробнее
В Польше уже через несколько лет может начаться война, заявил официальный представитель правительства Польши Петр...Подробнее
Военный эксперт Евгений Норин рассказал о том, как изменилась российская армия. По его словам, после того как...Подробнее
Информационный ресурс Baza сообщил, что российские музыкальные сервисы заблокировали украинскую народную песню «Червона...Подробнее
Комментировать