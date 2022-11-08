Рудченко негативно высказался о выступлении Валерии за границей

Сегодня, 17:44

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Рудченко негативно высказался о выступлении Валерии за границей
Фото из открытых источников

Продюсер Павел Рудченко уверен, что российские зрители ничего не потеряют после отмены концертов певицы Валерии.

Ранее сама исполнительница хита «Потеряла сердце» сообщила, что не будет выступать в тяжелые для страны времена, однако после этого анонсировала концерт в Узбекистане. Комментируя новость о заграничном выступлении Валерии, Рудченко отметил, что среди репертуара артистки нет патриотических песен, которые бы могли поддержать народ, а значит, россияне ничего не потеряют.

«Получается, она ограничивает российского зрителя в угоду конъюнктуре сегодняшней. Видимо, боится запятнать свое имя, не прослыть праздным человеком во время сложной ситуации. Чтобы не уронить репутацию в своей стране, она работает на другую», — сказал продюсер.

Напомним, концерт Валерии состоится 15 декабря в Ташкенте. Об этом звезда сообщила в официальной группе социальной сети «ВКонтакте».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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