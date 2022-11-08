Актриса Мария Шукшина призвала не возвращать известного шоумена Ивана Урганта на Первый канал

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Широко популярная в Российской Федерации актриса театра и кино Мария Шукшина рассказала о собственной негативной точке зрения по отношению к личности телеведущего, шоумена и актера Ивана Урганта. Необходимо отметить то обстоятельство, что Мария Васильевна ранее часто бывала приглашенной на передачи Урганта. В те прошлые времена артистка всегда хорошо отзывалась о семье Ивана и самом телевизионном ведущем, как о человеке и профессионале. Об этом сообщили корреспонденты сетевого информационно-новостного онлайн издания StarHit.ru.
Однако, сразу же после 24 февраля, когда Иван Ургант, как и многие другие отечественные селебрити, разместил у себя в социальных сетях черный квадрат, и выступил с жесткой критикой СВО российских войск на территории Украины, мнение Марии Шукшиной резко изменилось.
«Я всегда с огромным уважением относилась к смелым людям. Поэтому сейчас, когда над моей родной землей нависла грозная опасность, я не приемлю таких артистов, которые выложили черный квадрат, а потом испугались. Ведь все они сейчас молча сидят, потому что боятся потерять свою работу. В этой ситуации Иван Ургант оказался символом пятой колонны. Считаю, что нельзя возвращать его в эфир Первого канала. Не могут быть его лицами артисты, которые вообще не поняли, что происходит, но выступили против спецоперации, и тем самым мешают нашей стране победить коллективный Запад», — заявила Шукшина в ходе беседы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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