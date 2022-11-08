Джигурда предположил, что Пугачева и Галкин вернутся в Россию

Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) вернутся в Россию с покаянием, заявил актер и шоумен Никита Джигурда. По его мнению, это произойдет после победы России в СВО и смены политической элиты в Европе.

«Да, Макса признали иноагентом за то, что он неоднократно распространял фейковую информацию, в частности, о трагедии в Буче», - сказал он.

Джигурда также отметил, что Пугачева и Галкин знают, что российская власть не отбирает дома, не блокирует счета и не объявляет врагами народа, как это делают власти Украины. Актер уверен, что Запад поймет, что не удалось расчленить Россию, и попытается уговорить ее снова поставлять энергоносители во имя всеобщего процветания. После этого уехавшие за границу знаменитости попросят прощения. Джигурда пообещал, что если так произойдет, то он будет призывать к милосердию.

Ранее Никита Джигурда заявил, что Максим Галкин уехал в Израиль на эмоциях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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