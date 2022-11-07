Директор Лепса не разделил юмор Лолиты о последних артистах на российской эстраде

На днях популярная российская певица Лолита Милявская в ходе гастролей в Екатеринбурге назвала себя и Григория Лепса последними артистами на российской эстраде. Таким образом она прокомментировала отъезд звезд шоу-бизнеса из России.

«Гриша скоро тоже будет выступать в Екатеринбурге. Давайте не будете хотя бы первые три песни подпевать, чтобы мне не было завидно», - пошутила Лолита.

На слова певицы отреагировал директор Григория Лепса Владимир Урюпин.

«Важный инфоповод – это то, что мы вчера выехали в Луганск, чтобы завтра петь для ребят. А сказать на концерте: «На эстраде остались только Лепс и я» – это не инфоповод», — заявил он.

Однако Урюпин не стал вдаваться в подробности поездки. Он лишь сказал, что Лепс поддерживает военных делами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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