Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава травмировалась после попытки повторить шпагат Волочковой

Сегодня, 15:19

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Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава травмировалась после попытки повторить шпагат Волочковой
Фото из открытых источников

Граждане Российской Федерации уже давно привыкли к тому, что знаменитая отечественная балерина Анастасия Волочкова постоянно демонстрирует широкой публике свои фирменные шпагаты, причем в самых неожиданных местах и ситуациях. Но теперь показать окружающим свою собственную растяжку захотела и звезда Comedy Woman, актриса Екатерина Варнава. Об этом сообщили журналисты «Пятого канала».

Работая на одном из столичных светских мероприятий, артистка для большего эффекта решила продемонстрировать свой публичный шпагат. Накануне в Москве известная блогер и спортсменка Валерия Чекалина отмечала свой 30-летний юбилей. Ведущей этого праздника назначили Екатерину Варнаву. Девушка исполнила зажигательный латиноамериканский танец вместе со своим партнером Глебом Горшковым. Когда наступили последние аккорды музыки для танца, Екатерина Варнава артистично села на шпагат, вызвав бурную реакцию присутствующих.

«Господи, как больно пах, я передать не могу», — заявила гостям актриса.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе выступил на концерте в честь дня рождения Валерии Чекалиной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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