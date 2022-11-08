Вернувшуюся в Россию Варнаву холодно встретили в Москве

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Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава вернулась в Москву после пребывания за границей. Недавно она появилась на вечеринке, посвященной дню рождения блогера Валерии Чекалиной. Но публика встретила комедиантку довольно прохладно. Артистке даже пришлось выпрашивать у присутствующих аплодисменты.
«Что такие слабые аплодисменты?», — спросила артистка у гостей, которые нехотя похлопывали в ладоши.
Известно, что Варнава покинула Россию после начала спецоперации на Украине. При этом Екатерина заявила, что речь идет о гастролях, хотя большинство высказало предположение, что артистка уехала по причине политического характера. Долгое время артистка находилась в Армении, где представляла шоу «Залечь на дно в Ереване».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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