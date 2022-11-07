Певец Филипп Киркоров объяснил, почему скакал по сцене без штанов

Сегодня, 00:29

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Певец Филипп Киркоров объяснил, почему скакал по сцене без штанов
Фото из открытых источников

Поп-король Филипп Киркоров нашел оправдание своему максимально странному внешнему виду на концерте в Казахстане. У поп-короля российской сцены ни одна неделя не проходит даром, то есть без скандала. 

На этот раз резонанс вызвало появление Филиппа Киркорова на концерте в Казахстане в непристойном виде. Киркоров предстал перед публикой в одних полупрозрачных лосинах, открывших взору поклонников нижнее белье поп-исполнителя.

Филипп Киркоров поспешил оправдаться. В своих соцсетях он заявил, что его фактически подставили. Его появление на сцене в странном виде — это розыгрыш его окружения. Филипп Киркоров пообещал приготовить своему коллективу ответочку.

«Меня практически раздели на песне «В саду Эдемовом». Именно в этот момент я должен выходить в зрительный зал. Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам. На этот раз разыграли карту «Голый король», оставив меня без шорт ровно перед тем, как мне идти в зал», — написал Филипп Киркоров в свое оправдание в микроблоге.

Напомним, что недавно Филипп Киркоров оскандалился, послав куда подальше журналистку в Санкт-Петербурге, а затем публично унизил певицу Наргиз Закирову, пройдясь по ее внешности на концерте в Ташкенте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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