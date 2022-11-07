Актёр Сергей Никоненко назвал эмигрировавших артистов больными людьми

Советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Сергей Никоненко стал гостем проекта «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым. Популярный отечественный артист прямо высказался о знаменитостях, уехавших из Российской Федерации в текущем году. Об этом сообщают корреспонденты сетевого информационно-новостного онлайн-портала Readovka News.

Сергей Никоненко заявил представителям прессы о том, что в головах этих людей, бросивших свою Родину и уехавших на чужую землю, происходит что-то непонятное. Актер уверен, что звезды вынуждены негативно высказываться о Родине, чтобы сохранить свои деньги.

«Вы знаете, некоторые у нас в России просто ошалели от больших заработков. Помутнение в мозгах происходит. Муть», — считает народный артист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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