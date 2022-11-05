Екатерина Гордон прокомментировала возвращение Ксении Собчак в Россию

Сегодня в Сети распространились слухи о возвращении в Россию телеведущей Ксении Собчак, которая сбежала в Литву с израильским паспортом две недели назад. Эту информацию прокомментировала адвокат Екатерина Гордон.

В своем телеграм-канале она опубликовала пост, в котором упомянула о том, с каким драматизмом был обставлен побег светской львицы.

«Собчак вернулась в Россию, что и требовалось доказать. Зато сколько было драматургии и показных страданий», – заявила Гордон.

О том, что Ксения вернется домой в ближайшее время, говорила в начале месяца ее мать, сенатор Людмила Нарусова. К слову, Нарусова возвращение дочери не подтвердила.

Ранее сообщалось, что Собчак может продать свой дом в России за сотни миллионов дистанционно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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