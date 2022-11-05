Марочкин: Собчак может продать свой особняк в РФ дистанционно

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Журналистка Ксения Собчак, покинувшая Россию по паспорту Израиля, может продать свой особняк в стране дистанционно. Об этом со ссылкой на юриста Андрея Марочкина сообщает «Вечерняя Москва».
«Она может оформить на любое лицо доверенность и ее легализовать, проставив апостиль, находясь за рубежом. Односторонняя сделка оформляется без участия доверителя», – объяснил он связанные с процедурой нюансы.
Речь о загородном доме Ксении в поселке «Горки-8». Его журналистка обустраивала в течение нескольких последних лет. Строительство особняка в тысячу квадратов обошлось ей минимум в 60 миллионов рублей. Специалисты оценивают его сейчас вместе с участком в сумму 200-300 миллионов.
Марочкин убежден, что Ксении не составит труда продать свою недвижимость дистанционно, находясь за границей и не возвращаясь в страну.
Напомним, ранее сенатор Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак, уверяла, что ее дочь скоро вернется в Россию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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