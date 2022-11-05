«Сколько было драматургии и показных страданий»: Гордон набросилась на вернувшуюся в Россию Собчак

Из побега Ксении Собчак устроили настоящее шоу, которое не стоит выеденного яйца. Такое язвительное заявление сделала беременная адвокатесса и правозащитница Катя Гордон в своем телеграм-канале «Президент Гордон». Такими словами она отреагировала на новость о возвращении в Россию Ксении Собчак.

Гордон считает, что этой истории придали столько трагизма, однако это фальш чистой воды.

«Собчак вернулась в Россию, что и требовалось доказать. Зато сколько было драматургии и показных страданий», - написала Гордон.

Напомним, что о возвращении Ксении Собчак на родину сообщили информ-агентства 7 ноября. При этом они сослались на очевидцев, которые заметили, как телеведущая и ее муж Константин Богомолов переходят границу в Пскове. Напомним, что Собчак отправилась в Литву две недели назад. Она уехала из России на фоне арестов ее сотрудников по делу о вымогательстве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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