Дмитрий Пучков назвал причину отъезда Аллы Пугачевой за границу

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Знаменитый писатель Дмитрий Goblin Пучков в Youtube-шоу «Эмпатия Манучи» высказал свое отношение к уехавшим артистам. По его словам, такие мегазвезды, как Алла Пугачева, уезжают на Запад исключительно за деньгами, которые давно выведены из России. Они показывают, что порвали все отношения с родиной, сказал Пучков. Он считает, что Примадонна и другие сбежавшие за границу артисты будут делать все, чтобы нравиться новым хозяевам. Писатель также возмутился по поводу последних заявлений Пугачевой и назвал ее слова в адрес россиян плевком в душу.
«Выглядит это безобразно, отвратительно. Заявлять, как Алла Борисовна: «Я вас всю жизнь ненавидела»... Ты зачем это говоришь? Это какой плевок в душу всем, кто слушал, любил. Ты зачем это делаешь?» — заявил блогер.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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