Дмитрий Пучков назвал причину отъезда Аллы Пугачевой за границу

Знаменитый писатель Дмитрий Goblin Пучков в Youtube-шоу «Эмпатия Манучи» высказал свое отношение к уехавшим артистам. По его словам, такие мегазвезды, как Алла Пугачева, уезжают на Запад исключительно за деньгами, которые давно выведены из России. Они показывают, что порвали все отношения с родиной, сказал Пучков. Он считает, что Примадонна и другие сбежавшие за границу артисты будут делать все, чтобы нравиться новым хозяевам. Писатель также возмутился по поводу последних заявлений Пугачевой и назвал ее слова в адрес россиян плевком в душу.

«Выглядит это безобразно, отвратительно. Заявлять, как Алла Борисовна: «Я вас всю жизнь ненавидела»... Ты зачем это говоришь? Это какой плевок в душу всем, кто слушал, любил. Ты зачем это делаешь?» — заявил блогер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700