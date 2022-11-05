Стало известно, кому достанутся доходы от авторских прав певца Бориса Моисеева

Сегодня, 10:14

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Стало известно, кому достанутся доходы от авторских прав певца Бориса Моисеева
Борис Моисеев

Популярный в Российской Федерации адвокат Андрей Князев представил свое интервью журналистам сетевого информационного новостного онлайн издания CT News. В ходе беседы с репортерами портала известный юрист широко раскрыл возможную судьбу авторских прав на песни исполнителя музыкальных композиций и хореографа Бориса Моисеева, которого недавно не стало среди живущих. 

Своими словами адвокат Андрей Князев подтвердил, что, с высокой степенью вероятности, самые большие шансы получения авторских прав певца Бориса Моисеева его концертным арт-директором Сергеем Горохом. 

«Скорее всего, авторские права Бориса, сможет получить его близкий друг, помощник и концертный директор Сергей Горох. Если же этого не произойдет, то они достанутся ближайшим родственникам. Насколько я понимаю, арт-директор с квартирой помогал, и с лечением, кормил Моисеева, и ухаживал за певцом. Если и квартира ему сейчас досталась, то и авторские права принадлежат также ему», — заявил юрист в ходе беседы с журналистами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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