Александр Песков посетовал, что дочь дает ему деньги в долг

36-летняя Дарья - единственная дочь пародиста Александра Пескова. Не все в поведении наследницы артисту нравится. Например, что она до сих пор не избавилась от привычки давать ему взаймы.

«Она мне до сих пор деньги в долг дает!» — с горечью воскликнул исполнитель на шоу канала НТВ «Секрет на миллион» телекомпании НТВ с Лерой Кудрявцевой.

Дочь Александра Пескова - концертный директор группы «Непоседы». В юношеские годы она мечтала о карьере певицы, была на подтанцовке у «Тату» и Сергея Лазарева. Однако у женщины нет слуха, поэтому она так и не смогла реализовать свою мечту.

Песков также признался, что ему не нравятся мужчины его 36-летней дочери. Он как отец считает, что она выбирает не тех, передает Телепрограмма.про.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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