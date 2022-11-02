Александр Песков посетовал, что дочь дает ему деньги в долг

Сегодня, 14:59

0

Image 16+
Александр Песков посетовал, что дочь дает ему деньги в долг
Фото из открытых источников

36-летняя Дарья - единственная дочь пародиста Александра Пескова. Не все в поведении наследницы артисту нравится. Например, что она до сих пор не избавилась от привычки давать ему взаймы.

«Она мне до сих пор деньги в долг дает!» — с горечью воскликнул исполнитель на шоу канала НТВ «Секрет на миллион» телекомпании НТВ с Лерой Кудрявцевой.

Дочь Александра Пескова - концертный директор группы «Непоседы». В юношеские годы она мечтала о карьере певицы, была на подтанцовке у «Тату» и Сергея Лазарева. Однако у женщины нет слуха, поэтому она так и не смогла реализовать свою мечту.

Песков также признался, что ему не нравятся мужчины его 36-летней дочери. Он как отец считает, что она выбирает не тех, передает Телепрограмма.про.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Александр Песков посетовал, что дочь дает ему деньги в долг

Сегодня, 14:59

Народный артист Валерий Баринов объяснил, почему «Ночь искусств» так популярна в РФ

Сегодня, 14:29

Песков показал платье Аллегровой за 2,5 миллиона рублей, которое хранит дома

Сегодня, 13:24

Константин Богомолов обратился к Ксении Собчак в день ее рождения

Сегодня, 11:49

Дизайнер Аника Керимова заступилась за Филиппа Киркорова

Вчера, 19:49

Гребенщиков похвалил Пугачеву за ее критику в адрес России

Вчера, 00:54

Поклоннники обсуждают новую работу Пугачевой

2-11-2022, 12:39

«АиФ» проинформировали о гражданстве детей и внуков эмигрировавшей российской певицы Аллы Пугачевой

2-11-2022, 12:24

Директор «Ленкома» Марк Варшавер предложил Людмиле Поргиной поискать другой театр

30-10-2022, 15:54

Продюсер Рудченко: Собчак пытается подражать оскандалившейся Пугачевой

30-10-2022, 12:49

В Челябинской области простились с 22-летним мобилизованным военнослужащим из Полетаево

29-10-2022, 18:44

Брежнева отказалась от псевдонима Vera и объявила о первом после долгого перерыва выступлении

28-10-2022, 13:29

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна улетела из РФ в Азербайджан

28-10-2022, 12:44

Актер Оливье Сиу рассказал, почему стал гражданином России

28-10-2022, 10:59

Татьяна Брухунова назвала самый дорогой подарок от мужа Евгения Петросяна

25-10-2022, 21:29

Чулпан Хаматова не смогла построить карьеру в Европе

25-10-2022, 10:44

Ксения Собчак поставила диагноз телеведущему Антону Красовскому

24-10-2022, 18:49

Телеведущий Дмитрий Дибров проинформировал о подставном шоу «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале

24-10-2022, 17:24

Дочь любимицы советских зрителей Любови Полищук тоже стала актрисой

24-10-2022, 13:59

Кто из звезд пропустит «Песню года» и «Большой праздничный концерт»

24-10-2022, 10:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали вернуть их с передовой СВО

Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали вернуть их с передовой СВО

Вчера, 12:24

0

В Еманжелинске родственники мобилизованных требуют, чтобы их отцов, мужей и сыновей вернули с передовой. Жители...

Подробнее
В Челябинской области многодетный фермер вернулся домой в РФ после мобилизации

В Челябинской области многодетный фермер вернулся домой в РФ после мобилизации

Вчера, 10:24

0

Добиться отсрочки для Евгения Курчатова из деревни Могильное Челябинской области удалось через суд. Несмотря на то, что...

Подробнее
Ярославский омбудсмен сообщил о причинах жалоб родных мобилизованных

Ярославский омбудсмен сообщил о причинах жалоб родных мобилизованных

Вчера, 14:44

0

Какие жалобы поступают от родных мобилизованных, рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области...

Подробнее
Заключенных из колоний направляют на фронт в составе ЧВК «Вагнер»

Заключенных из колоний направляют на фронт в составе ЧВК «Вагнер»

Вчера, 10:14

0

Заключенных из колоний направляют на фронт в составе ЧВК «Вагнер». Об этом пишет Ngs24.ru, отмечая, что эту информацию...

Подробнее
На Урале прошло прощание с погибшим в СВО в ДНР 31-летним контрактником из батальона «Ахмат»

На Урале прошло прощание с погибшим в СВО в ДНР 31-летним контрактником из батальона «Ахмат»

2-11-2022, 16:49

0

31-летний Георгий Балязин погиб в ходе боев на территории Украины и похоронен в Миассе. Он пошел добровольцем в...

Подробнее
59-летний грайворонец погиб во время спецоперации на Украине

59-летний грайворонец погиб во время спецоперации на Украине

3-11-2022, 11:34

0

По всей России продолжают хоронить мобилизованных, добровольцев и военных, погибших в ходе «военной спецоперации» РФ на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Военные Северной Кореи запустили ракеты в направлении Японского моря

Военные Северной Кореи запустили ракеты в направлении Японского моря

2-11-2022, 17:59

0

Войска Северной Кореи произвели запуск трех ракет на направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство «Ренхап»,...

Подробнее
Маск намерен уволить многих сотрудников Twitter

Маск намерен уволить многих сотрудников Twitter

3-11-2022, 16:24

0

Недавно совершивший сделку по покупке крупной социальной интернет-сети Twitter Маск намерен уволить около 3,7 тысяч...

Подробнее
Все больше немцев верят России, пишет Spiegel

Все больше немцев верят России, пишет Spiegel

3-11-2022, 17:09

0

Судя по информации из немецкого издания Spiegel, население Германии становится все больше солидарно с Россией...

Подробнее
Выплаченная по иску Пригожина к Шендеровичу компенсация пойдет на помощь участникам боевых действий

Выплаченная по иску Пригожина к Шендеровичу компенсация пойдет на помощь участникам боевых действий

2-11-2022, 22:26

0

Журналист Виктор Шендерович (включен в реестр СМИ-иноагентов) добровольно выполнил решение суда по дело о клевете в...

Подробнее