Народный артист Валерий Баринов объяснил, почему «Ночь искусств» так популярна в РФ

Народный артист Российской Федерации Валерий Баринов дал свое интервью корреспондентам сетевого информационно-новостного онлайн издания aif.ru. В своей беседе с репортерами он выразил твердую уверенность в том, что момент для проведения в стране «Ночи искусств», которая уже стала традиционной, в нынешнем году выбрали не случайно — она прошла именно в День народного единства.

«Я считаю, что для нашего народа в настоящий отрезок истории самым актуальным, важным и главным является объединение всех россиян. А когда мы все объединимся — должны понять, кто мы. Искусство призвано всем нам помочь в этом понимании. Ведь не случайно же в эту «Ночь искусств» свои двери открывает такое количество музеев, театров, концертных залов. Знаете, почему именно эта Ночь пользуется у русских людей такой огромной популярностью? Да потому, что все стремятся пережить вместе, плечом к плечу сильные, позитивные эмоции. Хочется ощутить рядом с собой единомышленников», — уверен Валерий Баринов.

Артист акцентировал внимание на том, что сегодня «мы переживаем не самые легкие времена». Он рассказал, как приезжал на территорию Донбасса, там он выступал перед военнослужащими Российской Федерации.

«Не могу точно судить о том, что там останется у ребят от моих выступлений, однако, лично я ощутил с особой остротой: в тот момент, когда мы, артисты, приезжаем к ним, и выступаем перед ними, бойцы понимают, что они не забыты. За них болеют – страна, народ. Они чувствуют нашу поддержку и внимание. Это сейчас очень важно!» – заключил народный артист РФ.

Напомним, в 2022 году «Ночь искусств» прошла с 4 на 5 ноября в День народного единства. Ранее народный артист РФ, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в разговоре с aif.ru заявил, что искусство является частью национального кода россиян.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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