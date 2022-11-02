Песков показал платье Аллегровой за 2,5 миллиона рублей, которое хранит дома

Известный артист-пародист Александр Песков стал гостем программы «Секрет на миллион».

В ходе череды всевозможных признаний исполнитель сообщил, что у него дома хранятся костюмы различных российских знаменитостей.

В них он облачается для того, чтобы точнее соответствовать образу того или иного певца либо певицы.

В студию программы он принес концертное платье Ирины Аллегровой. Оно очень дорогое - оценивается в сумму более 2,5 миллионов рублей.

Первой в нем блистала на сцене сама «императрица» российской эстрады, а затем его одевал и Александр Песков, передает CT news.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700