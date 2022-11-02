Песков показал платье Аллегровой за 2,5 миллиона рублей, которое хранит дома

Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали вернуть их с передовой СВО
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Известный артист-пародист Александр Песков стал гостем программы «Секрет на миллион».
В ходе череды всевозможных признаний исполнитель сообщил, что у него дома хранятся костюмы различных российских знаменитостей.
В них он облачается для того, чтобы точнее соответствовать образу того или иного певца либо певицы.
В студию программы он принес концертное платье Ирины Аллегровой. Оно очень дорогое - оценивается в сумму более 2,5 миллионов рублей.
Первой в нем блистала на сцене сама «императрица» российской эстрады, а затем его одевал и Александр Песков, передает CT news.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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