Константин Богомолов обратился к Ксении Собчак в день ее рождения

Сегодня, 11:49

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Константин Богомолов обратился к Ксении Собчак в день ее рождения
Фото из открытых источников

Театральный режиссер Константин Богомолов публично обратился к своей супруге - журналистке Ксении Собчак - в день ее рождения. Пара сейчас не вместе - он находится в России, она за рубежом.

Поэтому 5 ноября, когда Собчак исполнился 41 год, ее день рождения за семейным столом мужчина и женщина не отметят.

Нет сомнения, что Богомолов созвонился со второй половинкой и по телефону передал ей самые важные пожелание. В то же время и о публичности он не забыл. Пост с пожеланиями жене в день ее рождения появился на его официальной странице в соцсети.

«Такая слабая, но такая сильная, неутомимая и иногда ужасно уставшая, смелая и при том трусиха, любимая моя Ксю. С днем варенья! Враги проплывут мимо, неприятности рассеются, а ты будешь неизменно улыбаться, смеяться, хулиганить, любить и творить», — такие слова адресовал Константин Ксении.

Свою публикацию он проиллюстрировал их совместной фотографией со свадебного торжества.

Ксения Собчак уехала из России по своему израильскому паспорту вскоре после того, как был задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. Его обвиняют в вымогательстве крупной суммы у руководства Ростеха.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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