Дизайнер Аника Керимова заступилась за Филиппа Киркорова

Дизайнер Аника Керимова, которую знают в российском шоу-бизнесе, высказала мнение о том, что Филипп Киркоров заслужил, чтобы его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством». Таким образом она прокомментировала призыв Виктории Бони, требующей лишить музыканта звания «Народного артиста России» из-за оскорблений в ее адрес и других известных людей.

«Филипп — гений земли русский. Таких людей наша земля рождает раз в 50, а то и в 100 лет. Поэтому не стоит обращать внимания на слова разных людей», — заявила Керимова.

Она также считает, что Боня пытается напомнить о себе, поэтому решила унизить певца. Киркоров столько сделал для России, что остальным об этом можно только мечтать, отметила дизайнер. Высокое звание народного артиста Филипп получил благодаря любви зрителей, сказала Керимова. Она упомянула, что поклонники певца на протяжении трех десятков лет заполняют до отказа залы на его концертах.

Напомним, что между Викторией Боней и Филиппом Киркоровым произошла словесная перепалка после того, как телеведущая пристыдила певца за то, что он публично оскорбил певицу Наргиз.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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