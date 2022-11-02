Гребенщиков похвалил Пугачеву за ее критику в адрес России

Борис Гребенщиков, который сейчас проживает в Великобритании, неоднократно высказывался в негативном ключе о России. При любом удобном случае музыкант отмечал, что возвращаться на родину не планирует. В недавнем интервью немецкому изданию Bild он похвалил уехавшую в Израиль Аллу Пугачеву за ее позицию. Гребенщиков отметил, что всегда испытывал огромное уважение к Примадонне, но теперь стал еще больше ей симпатизировать.

«Мое уважение всегда к ней было огромным. Оно просто зашкаливает», — заявил музыкант.

Также фронтмен группы «Аквариум» сказал, что не согласен, с теми, кто утверждает, что все россияне несут ответственность за спецоперацию. Отвечая на вопрос о возможном концерте в Киеве, Гребенщиков заявил, что в ближайшие годы выступления в столице Украины не запланированы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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