Поклоннники обсуждают новую работу Пугачевой

Сегодня, 12:39

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Поклоннники обсуждают новую работу Пугачевой
Фото из открытых источников

Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) является главным добытчиком в своей семье. Однако если раньше его доход составляли гонорары за участие в телепроектах, а также юморист зарабатывал на сцене и выступал на других концертных мероприятиях, то сейчас он работает только на гастролях. А это значит, что покинувшая Россию жена юмориста Алла Пугачева достаточно быстро познала ощущение финансовой зависимости. Сейчас звездное семейство не может позволить себе команду помощников. Поэтому роль «девочки на побегушках» теперь приходится выполнять самой Примадонне.

Недавно муж певицы выложил в соцсеть ролик с приглашением на свои гастроли по Германии и Австрии. Видео снимала лично Пугачева, которой пришлось медленно пятиться по улицам в поисках хорошего освещения и удачного ракурса. Так что теперь 73-летняя звезда эстрады не сидит без дела, так как вынуждена помогать супругу зарабатывать деньги. Этот факт, конечно же, удивил поклонников звездной пары, которые написали в соцсети: 

«И как до этого докатилась?».

Ранее сообщалось, что израильское гражданство получила не только Пугачева, но и ее несовершеннолетние дети.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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