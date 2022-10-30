«АиФ» проинформировали о гражданстве детей и внуков эмигрировавшей российской певицы Аллы Пугачевой

Недавно стало известно, какие гражданства на самом деле имеют дети и внуки 73-летней Аллы Пугачевой, проживающей в Израиле с момента начала военной операции России на территории Украины. Близнецы Лиза и Гарри стали подданными Израиля совсем недавно. При этом внучка артистки Клавдия Земцова появилась на свет в элитном роддоме Майами, получив автоматически гражданство США. Старший внук певицы Никита Пресняков имеет паспорт гражданина Литвы. Гражданство этой прибалтийской страны есть также у Кристины Орбакайте.

В мире отечественного шоу-бизнеса двойное гражданство есть не только у родных исполнительницы Аллы Пугачевой, но и у многих других знаменитостей. Двойное гражданство (России и США) есть и у детей Филиппа Киркорова, которого тоже можно считать частью клана Пугачевой. Его сын Мартин и дочь Алла-Виктория тоже появились на свет в Штатах.

Паспорта Америки имеют наследница Леонида Агутина и Анжелики Варум, сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева, а еще дочь певицы Нюши.

Израильское гражданство есть у всей семьи Антона Макарского — у его жены Виктории, сына Ивана и дочери Марии. Климат этой страны, по словам актера, очень подходит детям, к тому же в Израиле проживают родители и сестры Антона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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