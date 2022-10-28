Директор «Ленкома» Марк Варшавер предложил Людмиле Поргиной поискать другой театр

Коллектив легендарного московского театра «Ленком» накануне широко отметил своё 95-летие. Однако известную российскую актрису Людмилу Поргину не пригласили на этот праздник. Об этом сообщили журналисты НТВ.

В ходе популярной телевизионной передачи «Ты не поверишь!» Людмила Поргина выступила с жалобами на действия директора театра Марка Варшавера. Как стало известно присутствующим в студии и зрителям у экранов телевизоров, несколько недель назад Поргина и Варшавер в очередной раз поругались. Людмила уже длительный период играет лишь в массовке, других ролей актриса не получает. Артистка пришла в театр, зашла в кабинет директора и попросила у него какие-нибудь другие роли. Однако она получила категорический отказ, и с этим у неё ничего не вышло. Тогда Людмила Поргина принесла и положила на стол директора заявление о том, что она отказывается продолжать играть в массовке.

Варшавер допустил, что в другом театре Людмиле могут дать хорошую роль.

«Может быть, в другой театр её возьмут на какую-то хорошую роль, пожалуйста, пусть уходит от нас и поищет где-то другой коллектив», — объяснил Варшавер корреспондентам издания.

Ранее СМИ писали о том, что Марк Варшавер сообщил о новом скандале с Поргиной в «Ленкоме».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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