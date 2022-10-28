Продюсер Рудченко: Собчак пытается подражать оскандалившейся Пугачевой

Продюсер Павел Рудченко в интервью изданию PopCornNews прокомментировал последнее заявление телеведущей Ксении Собчак, которая, пустившись в бега, оказалась на территории Литвы. Продюсер считает, что Собчак своими постами про ненавистников старается приблизиться к Алле Пугачевой, которая также обратилась к своим недоброжелателям из-за границы.

Рудченко полагает, что светская львица, прировняв себя к Примадонне, планирует получить подобный статус. Он пояснил, что об отъезде Пугачевой трубили на каждом шагу, а отъезд Собчак остался незамеченным. О том, что телеведущая спешно покинула Россию и оказалась с израильским паспортом на литовской границе, узнали только сейчас. Судя по всему личность Ксении Анатольевны не настолько интересна, чтобы она привлекла к себе внимание в инфополе, считает продюсер.

«Тем более ей, так или иначе, придется вернуться. Нужно, чтоб не забыли. Ксения просто привлекает внимание к своей персоне», — заявил Рудченко.

Напомним, что Ксения Собчак выехала из России после того, как было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве, где она проходит фигуранткой. Однако сама телеведущая заявила, что она к этому делу непричастна.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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