В Челябинской области простились с 22-летним мобилизованным военнослужащим из Полетаево

Сегодня, 18:44

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В Челябинской области простились с 22-летним мобилизованным военнослужащим из Полетаево
Фото из открытых источников

Похороны резервиста, призванного по частичной мобилизации, прошли в городе Сатка Челябинской области. Отдел местного военного комиссариата доложил о том, что погибшему военнослужащему Андрею Шибаеву на момент гибели было 23 года. Об этом сообщает сетевой информационный онлайн-портал ФедералПресс.

«Сегодня мы все отдали последние воинские почести достойнейшему защитнику российского Отечества. Андрей Шибаев был славным сыном своих родителей. Этот военный отдал на поле боя самое дорогое, что у него было — свою жизнь. Молодой человек посвятил ее тому, чтобы над всеми нами и будущими поколениями людей было мирное небо, чтобы не горели наши школы, детские сады», - такую речь в ходе траурной церемонии произнес начальник отдела военного комиссариата города Сатка Игорь Хрустов.

Андрея Шибаева призвали по частичной мобилизации 27 сентября 2022 года. Сразу же его отправили на боевое слаживание в Свердловскую область. Затем через несколько дней направили в зону проведения СВО на территории Украины.

Как сообщает издание «Говорит Сатка», близкие и друзья отзываются об Андрее, как о веселом и справедливом парне. Много лет он занимался в военно-патриотическом клубе имени Леонида Журавеля. Гроб несли бойцы клуба, а крест — тренер военнослужащего Игорь Летанин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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