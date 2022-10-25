В Челябинской области простились с 22-летним мобилизованным военнослужащим из Полетаево

В Самарской области женщина добилась того, чтобы для ее мужа отменили мобилизацию
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Похороны резервиста, призванного по частичной мобилизации, прошли в городе Сатка Челябинской области. Отдел местного военного комиссариата доложил о том, что погибшему военнослужащему Андрею Шибаеву на момент гибели было 23 года. Об этом сообщает сетевой информационный онлайн-портал ФедералПресс.
«Сегодня мы все отдали последние воинские почести достойнейшему защитнику российского Отечества. Андрей Шибаев был славным сыном своих родителей. Этот военный отдал на поле боя самое дорогое, что у него было — свою жизнь. Молодой человек посвятил ее тому, чтобы над всеми нами и будущими поколениями людей было мирное небо, чтобы не горели наши школы, детские сады», - такую речь в ходе траурной церемонии произнес начальник отдела военного комиссариата города Сатка Игорь Хрустов.
Андрея Шибаева призвали по частичной мобилизации 27 сентября 2022 года. Сразу же его отправили на боевое слаживание в Свердловскую область. Затем через несколько дней направили в зону проведения СВО на территории Украины.
Как сообщает издание «Говорит Сатка», близкие и друзья отзываются об Андрее, как о веселом и справедливом парне. Много лет он занимался в военно-патриотическом клубе имени Леонида Журавеля. Гроб несли бойцы клуба, а крест — тренер военнослужащего Игорь Летанин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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