Брежнева отказалась от псевдонима Vera и объявила о первом после долгого перерыва выступлении

Украинская поп-дива Вера Брежнева, похоже, решила отказаться от своего нового псевдонима Vera. Такой вывод напрашивается с первого взгляда на постер ее нового концерта. Артистка после долгого перерыва выйдет на сцену и отработает не одну-две песни, а полную программу.

На афише концерта Веры огромными буквами выведен ее новый творческий псевдоним Vera. А внизу под этим именем, если присмотреться, маленькими буквами выведена подпись «Brezhneva».

Сам концерт, о котором идет речь, запланирован на 7 декабря. По словам Брежневой, он пройдет в городе Рига в камерном формате.

Напомним, недавно Вера Брежнева в сотрудничестве с еще одной украинской поп-дивой записала песню «Вишиванка» на украинском языке. В России ее захотели проверить на экстремизм.

Сама Вера, напомним, к РФ уже отношения не имеет - артистка уехала сразу после начала СВО и осудила действия российских властей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700