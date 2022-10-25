Брежнева отказалась от псевдонима Vera и объявила о первом после долгого перерыва выступлении

Во время СВО на Украине погиб 55-летний многодетный уралец
На фронте погиб многодетный отец из Полевского, который пошел воевать добровольцем. 55-летний Михаил Марков воспитывал...Подробнее
Украинская поп-дива Вера Брежнева, похоже, решила отказаться от своего нового псевдонима Vera. Такой вывод напрашивается с первого взгляда на постер ее нового концерта. Артистка после долгого перерыва выйдет на сцену и отработает не одну-две песни, а полную программу.
На афише концерта Веры огромными буквами выведен ее новый творческий псевдоним Vera. А внизу под этим именем, если присмотреться, маленькими буквами выведена подпись «Brezhneva».
Сам концерт, о котором идет речь, запланирован на 7 декабря. По словам Брежневой, он пройдет в городе Рига в камерном формате.
Напомним, недавно Вера Брежнева в сотрудничестве с еще одной украинской поп-дивой записала песню «Вишиванка» на украинском языке. В России ее захотели проверить на экстремизм.
Сама Вера, напомним, к РФ уже отношения не имеет - артистка уехала сразу после начала СВО и осудила действия российских властей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На фронте погиб многодетный отец из Полевского, который пошел воевать добровольцем. 55-летний Михаил Марков воспитывал...Подробнее
В Нижнем Новгороде Рамазана Сулейманова отправили в колонию сразу после того, как он вернулся из зоны «военной...Подробнее
26 октября гостем студии «Вести Новосибирск» стал глава Новосибирской области Андрей Травников. Губернатор ответил на...Подробнее
Мобилизованный из Красноярска получил 4,2 тыс. рублей за месяц, проведенный в учебной части. Мужчина рассказал, что...Подробнее
Мобилизация в России началась 21 сентября, и есть информация о том, что она может закончиться в ряде регионов 28...Подробнее
26 октября в Рыбинске массово вручали повестки. Сотрудники военкоматов вместе с полицией устроили настоящую облаву. Они...Подробнее
То, как проходит мобилизация, негативно удивило многих россиян, ведь каждый день появляется все больше историй о том,...Подробнее
В Ярославле повестки в военкомат уже начали раздавать гаишники. Об этом пишет 76.ru, ссылаясь на сообщения местных...Подробнее
Сегодня, в четверг, 27 октября, в городе Ярославле, на несколько промышленных предприятий одновременно пришли по почте...Подробнее
В Ярославской области военкоматы продолжают отправлять на фронт многодетных отцов, а также тех, у кого есть дети с...Подробнее
Комментировать