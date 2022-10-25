Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна улетела из РФ в Азербайджан

Российская модель Анна Заворотнюк, которая является дочью онкобольной популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, накануне написала поклонникам и фанатам на своей странице в социальной сети о том, что она планирует лететь куда-то из Москвы. В своих постах девушка намекала о том, что она отправляется в путь в одиночестве. Об этом сообщили журналисты сетевого информационного онлайн издания CT News.

Сегодня знаменитая модель в очередной раз вышла на связь и появилась в Сети. Анна вновь обратилась к свопоклонникам, раскрыв своё новое местоположение: Заворотнюк в настоящее время уже находится в городе Баку.

Московская звезда также поделилась некоторыми подробностями своего пребывания в столице Азербайджана: её впечатлила архитектура и солнечная тёплая погода. С какой конкретной целью предпринимается этот азербайджанский вояж, и на какой период времени дочь «Моей прекрасной няни» покинула родные края, она не сообщила. Ранее CT News писали о том, что Анна Заворотнюк намекнула, что уже состоит в браке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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