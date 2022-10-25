Актер Оливье Сиу рассказал, почему стал гражданином России

Сегодня, 10:59

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Актер Оливье Сиу рассказал, почему стал гражданином России
Фото из открытых источников

Француз Оливье Сиу переехал в Россию 17 лет назад и вот сейчас он получил паспорт гражданина РФ. Теперь мужчина может получить повестку в рамках мобилизации. В интервью Оливье рассказал, что гордится российским гражданством, не боится мобилизации и упомянул о своей роли в проекте шоумена Стаса Барецкого «Брат-3».

В минувшем году потомки эмигрантов первой волны обратились к главе МИД Сергею Лаврову с просьбой предоставить им гражданство. В свою очередь Лавров поручил сформировать список, с которым он пойдет к президенту России. Как выяснилось, в список вошли около 500 человек.

Оливье Сиу живет в Петербурге с женой? двумя дочками и сыном. После получения российского паспорта он задержался в Москве — преподавал в ГИТИСе. Прабабушки и прадедушки Оливье родились в России до революции. Они были из известных семей — Боткиных, Головиных, Мусиных-Пушкиных, Олсуфьевых. Дед Оливье Адольф Сиу в XVIII веке создал первую в Москве кондитерскую фабрику, которую потом экспроприировали и назвали «Большевик».

После революции французская часть семьи уехала из России, а русская воевала против красных в Гражданскую войну. В 1921 году они покинули страну, а через сто лет Оливье официально стал гражданином РФ. Оливье приехал в Россию в 1986 году. Во Франции молодой человек начал строить артистическую карьеру. В 17 лет он уже снимался в кино, а в 18 стал профессионалом. Однако у него появилась возможность жить в России, в квартире бабушки и дедушки. Уже находясь в Петербурге, Оливье пошел на Ленфильм, в актерский отдел. А в 2009 году француза взяли в сериал «Достоевский» режиссера Владимира Хотиненко на эпизодическую роль.

Что касается мобилизации, то Оливье заявил, что едва ли он может быть полезен на фронте, так как никогда не проходил службу в армии и, тем более, не воевал. Ко всему, Оливье не подходит по возрасту - ему уже почти 50 лет. Также он воспитывает троих детей. Но сейчас, по мнению Оливье, его главное дело — поддерживать ребят, которых призывают в вооруженные силы РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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