Татьяна Брухунова назвала самый дорогой подарок от мужа Евгения Петросяна

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Татьяна Брухунова активно ведет страницы в социальных сетях, где многим делится со своими подписчиками. Недавно блогер рассказала о самом главном подарке от ее супруга Евгения Петросяна. В личном микроблоге она дала понять, что он никак не связан с материальными вещами.
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян являются официальными мужем и женой уже 3 года, и за это время у них родился общий сын Ваган. Супруга юмориста поделилась, что считает рождение ребенка самым главным подарком от Евгения Петросяна за все время их отношений. Блогер отметила, что общий сын дан ее семье Богом, так как в возрасте супруга очень редко получается запланировать ребенка. Также Брухунова отметила, что они с мужем совершенно не ссорятся по поводу воспитания Вагана, так как имеют одинаковые взгляды.
Их ребенок посещает множество кружков и дополнительных занятий, однако Брухунова и Петросян до сих пор полностью не показывают лицо своего наследника. Они оба считают, что в Сети много злобы и агрессии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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